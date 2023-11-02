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Фото ⟩ Фантастика голоса, шик фигуры и дерзкий леопард. Удачный эксперимент Аминаты

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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концерт Аминаты Paisums. Bēgums в Palladium
концерт Аминаты Paisums. Bēgums в Palladium Фото: publicitātes

В пятницу, 27 октября, певица Амината Савадого дала большой сольный концерт Paisums. Bēgums в Palladium. Прозвучали как известные, так и совершенно новые песни. Paisums. Bēgums - это было не просто музыкальное выступление, а настоящее шоу, в котором невероятный профессиональный вокал Аминаты приправлен живой музыкой, оригинальной сценографией, яркими танцами и, конечно, продуманными сценическими костюмами.

Как и раньше, над сценическими образами Аминаты и всех участников шоу трудилась стилист Элга Хомицка, которая не первый раз сотрудничает с Аминатой. Она работает в сфере моды уже 15 лет. 

"Мне нравится следить за актуальными трендами, изучать их источники, то, как события в мире влияют на fashion-сферу. Вдохновение я черпаю на Неделях моды, которые ежегодно посещаю в качестве аккредитованного журналиста", - говорила ранее в интервью KLIK Элга Хомицка. 

"С Аминатой я работаю с 2017 года, и мы отлично понимаем друг друга. Буквально с полуслова!" - признается Элга, отмечая, что к каждому своему концерту исполнительница тщательно готовится. Она продумывает все детали - сцену, идею, свет, хореографию. Конечно, так было и на этот раз.

Концерт Paisums. Bēgums в Palladium
Концерт Paisums. Bēgums в Palladium Фото: publicitātes

Концерт можно разделить на две части, в которых Амината предстала в двух разных образах. В первой это был обтягивающий леопардовый костюм - брюки и кроп-топ. Он не только подчеркивал фигуру певицы, но и выигрышно выделял ее...

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