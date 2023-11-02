Фото ⟩ Фантастика голоса, шик фигуры и дерзкий леопард. Удачный эксперимент Аминаты

Как и раньше, над сценическими образами Аминаты и всех участников шоу трудилась стилист Элга Хомицка, которая не первый раз сотрудничает с Аминатой. Она работает в сфере моды уже 15 лет.

"Мне нравится следить за актуальными трендами, изучать их источники, то, как события в мире влияют на fashion-сферу. Вдохновение я черпаю на Неделях моды, которые ежегодно посещаю в качестве аккредитованного журналиста", - говорила ранее в интервью KLIK Элга Хомицка.

"С Аминатой я работаю с 2017 года, и мы отлично понимаем друг друга. Буквально с полуслова!" - признается Элга, отмечая, что к каждому своему концерту исполнительница тщательно готовится. Она продумывает все детали - сцену, идею, свет, хореографию. Конечно, так было и на этот раз.

Концерт Paisums. Bēgums в Palladium Фото: publicitātes