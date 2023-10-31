Является ли нападение России на другую страну лишь вопросом времени?

Обе воюющие стороны поставили всё на свою победу в этой военной рулетке - для украинцев поначалу это был вопрос выживания и существования государства, но по мере продолжения войны целью стало освобождение не только территорий, оккупированных в 2022 году, но и территорий, отобранных у государства в 2014 году.

Между тем Россия, которая ранее аннексировала Крым, во время нынешней войны изменила свою Конституцию, включив четыре частично оккупированных региона в качестве субъектов своей территории.

Трудно представить себе какие-либо уступки с той или иной стороны.

Однако в мире людей все меняется достаточно быстро, поэтому этот баланс будет относительно недолгим - тот или иной фактор дестабилизирует систему, и может оказаться, что страх перед необходимостью договариваться и зафиксировать территориальные потери для Украины может стать мрачной реальностью.

Почему я такой пессимист?