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Является ли нападение России на другую страну лишь вопросом времени?
Фото: Reuters/ScanPix
TVNET/15min.lt
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Литовский журналист Гедрюс Петкевич в своей статье на портале 15min.lt ищет ответы на вопросы о том, когда Россия может снова на кого-то напасть и насколько реальна российская угроза для Литвы, других стран Балтии и Польши.

Обе воюющие стороны поставили всё на свою победу в этой военной рулетке - для украинцев поначалу это был вопрос выживания и существования государства, но по мере продолжения войны целью стало освобождение не только территорий, оккупированных в 2022 году, но и территорий, отобранных у государства в 2014 году.

Между тем Россия, которая ранее аннексировала Крым, во время нынешней войны изменила свою Конституцию, включив четыре частично оккупированных региона в качестве субъектов своей территории.

Трудно представить себе какие-либо уступки с той или иной стороны.

Однако в мире людей все меняется достаточно быстро, поэтому этот баланс будет относительно недолгим - тот или иной фактор дестабилизирует систему, и может оказаться, что страх перед необходимостью договариваться и зафиксировать территориальные потери для Украины может стать мрачной реальностью.

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