Влияние коронавируса на организм: сделано новое важное открытие

Исследователи из Института Пастера и Университета Париж-Сите впервые показали, как это происходит, на животных. Это подтверждает предыдущие гипотезы ученых о том, что SARS-CoV-2 заражает нейроны человека и может мигрировать в аксоны — отростки нервных клеток, которые несут информацию.