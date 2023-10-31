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Влияние коронавируса на организм: сделано новое важное открытие

rus.postimees.ee
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Тест на коронавирус. Фото иллюстративное.
Тест на коронавирус. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Почти все современные варианты коронавируса SARS-CoV-2 способны инфицировать центральную нервную систему - и это одна из возможных причин развития тревоги, депрессии и тумана в голове в постковидном состоянии или при длительном ковиде.

Исследователи из Института Пастера и Университета Париж-Сите впервые показали, как это происходит, на животных. Это подтверждает предыдущие гипотезы ученых о том, что SARS-CoV-2 заражает нейроны человека и может мигрировать в аксоны — отростки нервных клеток, которые несут информацию.

Неврологические симптомы, вызываемые новой коронавирусной инфекцией, изменились вместе с эволюцией вируса и появлением новых вариантов.

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