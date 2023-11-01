"Я боюсь ходить по улицам Лиепаи". После драки школьников вторая мать наконец готова говорить

Еще фрагмент из поста сестры потерпевшего: "Мы с мамой пошли в школу поговорить с учителем, с ребенком, который обижает нашего (имя называть не будем. - Прим. ред.), результата нет. Мы написали жалобу матери того ребенка, всячески пыталась это решить, и самое отвратительное, мне кажется, то, что матери этого ребенка ВСЕ РАВНО… АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО".