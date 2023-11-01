Фото ⟩ Новая схема мошенников: жителям Эстонии предлагают купить чужие посылки и потерянный багаж

В Facebook появились фальшивые страницы компании Omniva, где ежедневно появляются посты с призывом людей поторопиться и купить забытые посылки по смешной цене в два евро.
Текст в постах может слегка различаться в зависимости от страницы, но смысл везде один: тысячи забытых посылок так и не доходят до адресатов, компания Omniva должна раз в год (в одном из постов говорится о сроке в три месяца) избавляться от брошенных посылок, поэтому у всех желающих есть возможность получить чужую посылку всего за два евро.