Фото ⟩ Новая схема мошенников: жителям Эстонии предлагают купить чужие посылки и потерянный багаж

Текст в постах может слегка различаться в зависимости от страницы, но смысл везде один: тысячи забытых посылок так и не доходят до адресатов, компания ⁠Omn⁠iva должна раз в год (в одном из постов говорится о сроке в три месяца) избавляться от брошенных посылок, поэтому у всех желающих есть возможность получить чужую посылку всего за два евро.