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Фото ⟩ Новая схема мошенников: жителям Эстонии предлагают купить чужие посылки и потерянный багаж

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Этой фотографией сопровождается один из постов мошенников. Таким образом злоумышленники пытаются убедить потенциальных жертв, что они могут получить ценные посылки всего за два евро.
Этой фотографией сопровождается один из постов мошенников. Таким образом злоумышленники пытаются убедить потенциальных жертв, что они могут получить ценные посылки всего за два евро. Фото: Facebook/Скриншот

Телевизор, компьютер или любая другая дорогая вещь, а также потерянный в столичном аэропорту багаж всего за два евро - именно такими заманчивыми предложениями мошенники пытаются привлечь внимание жителей Эстонии, сообщает Rus.Postimees.

В Facebook появились фальшивые страницы компании ⁠Omn⁠iva, где ежедневно появляются посты с призывом людей поторопиться и купить забытые посылки по смешной цене в два евро.

Текст в постах может слегка различаться в зависимости от страницы, но смысл везде один: тысячи забытых посылок так и не доходят до адресатов, компания ⁠Omn⁠iva должна раз в год (в одном из постов говорится о сроке в три месяца) избавляться от брошенных посылок, поэтому у всех желающих есть возможность получить чужую посылку всего за два евро.

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