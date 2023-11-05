"Это можно сделать только силой": после техосмотра в авто появилась дыра. CSDD комментирует

В одной из прошлых статей TVNET рассказывал о женщине, которая пожаловалась на то, что инспекторы технического осмотра CSDD каждый год делают дырки в автомобиле во время проверки на коррозию. В CSDD ответили, что это неправда, но вот теперь мужчина утверждает, что это так.