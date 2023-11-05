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"Это можно сделать только силой": после техосмотра в авто появилась дыра. CSDD комментирует
После техосмотра в авто появилась дыра Фото: Edijs Pālens/LETA
TVNET Auto Mārcis Gaigalnieks rus.tvnet.lv
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К порталу TVNET обратился мужчина и рассказал, что, по его мнению, его автомобиль был поврежден на станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Мы связались с руководством CSDD, чтобы подробно прояснить ситуацию.

В одной из прошлых статей TVNET рассказывал о женщине, которая пожаловалась на то, что инспекторы технического осмотра CSDD каждый год делают дырки в автомобиле во время проверки на коррозию. В CSDD ответили, что это неправда, но вот теперь мужчина утверждает, что это так.

Читатель рассказал, что готовил машину к зиме, проводя антикоррозионную обработку.

"Дыр по кузову не было, ржавчина, конечно, немного была видна, но дырок не было. Делал механическую очистку ржавчины металлической щеткой и последующую обработку", - поделился читатель.

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