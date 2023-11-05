"Это можно сделать только силой": после техосмотра в авто появилась дыра. CSDD комментирует

К порталу TVNET обратился мужчина и рассказал, что, по его мнению, его автомобиль был поврежден на станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Мы связались с руководством CSDD, чтобы подробно прояснить ситуацию.
В одной из прошлых статей TVNET рассказывал о женщине, которая пожаловалась на то, что инспекторы технического осмотра CSDD каждый год делают дырки в автомобиле во время проверки на коррозию. В CSDD ответили, что это неправда, но вот теперь мужчина утверждает, что это так.
Читатель рассказал, что готовил машину к зиме, проводя антикоррозионную обработку.