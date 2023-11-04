КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Лекция Джордана Питерсона о том, почему "гендеры" хуже Путина

Но обо всем по очереди. Сразу скажу, что я никогда не был фанатом Джордана Питерсона. К идеологии это не имеет никакого отношения - я просто не знал, кто он такой. Если бы я хотел прочитать или послушать кого-то из настоящих современных мыслителей, я бы предпочел выбрать Кристофера Хитченса, на дискуссии которого с некоторых пор невозможно попасть "вживую".

Конечно, имя Питерсона где-то всплывало, но оно не было чем-то особенно запоминающимся. Однако меня поразило то, что я был прекрасно информирован о его своеобразных заявлениях в контексте войны между Украиной и Россией.

После мероприятия Нил Константинов написал в социальных сетях: "Очевидно, что "путинизм", пришитый к Петерсону, - это попытка отменить самого сильного и интеллектуального критика культурных войн". На самом деле Джордану не надо ничего шить - его высказывания вполне ясны и любой желающий может свободно ознакомиться с ними в Интернете. Ну, по крайней мере, любой, кто не живет в России или Беларуси.

Буквально пара минут в Интернете, и вы уже услышите лучшие цитаты Питерсона о том, как экспансия гнилого Запада спровоцировала Путина броситься на помощь русскоязычным украинцам. Можно как угодно жонглировать словами, но неоспоримым фактом является то, что он сказал много вещей, которые, по крайней мере для жителей Балтии, звучат отвратительно и непростительно.