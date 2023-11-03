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Интервью ⟩ Бизнесмен Осиновский: пятипроцентный Euribor - это еще слишком мало

Aндрус Карнау rus.postimees.ee
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Олег Осиновский у себя в офисе.
Олег Осиновский у себя в офисе. Фото: Tairo Lutter

В настоящее время эстонский и латвийский предприниматель Олег Осиновский добивается успехов в Латвии: на его локомотиворемонтном заводе в Даугавпилсе только что завершилось изготовление двух трамваев - в последний раз трамваи производились в Латвии 35 лет назад, и косметическое предприятие Dzintars, находившееся на грани закрытия, также наращивает обороты, пишет Rus.Postimees.

Несмотря на войну между Россией и Украиной и небывалую инфляцию, бизнес Олега Осиновского уверенно идет в гору. Из окон его офиса на 13-м этаже высотного здания открывается великолепный вид на Таллинн с трех сторон, в том числе на залив Копли.

- В настоящее время правительство борется с дефицитом бюджета. Как вы считаете, где найти дополнительные средства?

- Политики говорят, что хотели бы повысить налоги, потому что в госбюджете недостаточно (средств - прим. пер.). Меня как-то спросили: если бы правительству потребовалось собрать миллиард евро дополнительных налогов, было бы к этому готово общество? Я не все общество, но у меня есть свое мнение. Я считаю, что государству не нужны дополнительные средства, не нужно собирать дополнительные налоговые поступления, нужно уметь обходиться тем, что уже есть.

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