Интервью ⟩ Бизнесмен Осиновский: пятипроцентный Euribor - это еще слишком мало

В настоящее время эстонский и латвийский предприниматель Олег Осиновский добивается успехов в Латвии: на его локомотиворемонтном заводе в Даугавпилсе только что завершилось изготовление двух трамваев - в последний раз трамваи производились в Латвии 35 лет назад, и косметическое предприятие Dzintars, находившееся на грани закрытия, также наращивает обороты, пишет Rus.Postimees.
Несмотря на войну между Россией и Украиной и небывалую инфляцию, бизнес Олега Осиновского уверенно идет в гору. Из окон его офиса на 13-м этаже высотного здания открывается великолепный вид на Таллинн с трех сторон, в том числе на залив Копли.
- В настоящее время правительство борется с дефицитом бюджета. Как вы считаете, где найти дополнительные средства?