Интервью ⟩ Бизнесмен Осиновский: пятипроцентный Euribor - это еще слишком мало

Несмотря на войну между Россией и Украиной и небывалую инфляцию, бизнес Олега Осиновского уверенно идет в гору. Из окон его офиса на 13-м этаже высотного здания открывается великолепный вид на Таллинн с трех сторон, в том числе на залив Копли.

- Политики говорят, что хотели бы повысить налоги, потому что в госбюджете недостаточно (средств - прим. пер.). Меня как-то спросили: если бы правительству потребовалось собрать миллиард евро дополнительных налогов, было бы к этому готово общество? Я не все общество, но у меня есть свое мнение. Я считаю, что государству не нужны дополнительные средства, не нужно собирать дополнительные налоговые поступления, нужно уметь обходиться тем, что уже есть.