"Таргетолог зарабатывает деньги для бизнеса": Екатерина о своей онлайн-профессии

Кто такой таргетолог?

С появлением социальных сетей стремительно начал развиваться и маркетинг в соцсетях - SMM. Таргетинг - это одна из важных составляющих SMM.

Профессия таргетолога стала актуальной тогда, когда в соцсетях появилась возможность создавать рекламу и продвигать ее.

"Тогда, конечно, не было такого масштабного понимания, как там все настраивать. В Facebook была просто кнопочка за деньги сделать "буст" (boost - в переводе с англ. продвигать). Но Facebook молодцы. Они быстро поняли, что это классный инструмент для заработка, что люди хотят отдавать деньги на рекламу. Это такой современный способ, как себя рекламировать. Вот эти классические способы - телевидение, радио, газеты, журналы - они в какой-то степени себя изживают. Не все, конечно, и не для всех бизнесов, но сейчас социальные сети превалируют. И реклама в социальных сетях нужна всем", - объясняет эксперт.

Таргетинг - это одно из самых востребованных направлений онлайн-профессий. Слово "таргет" означает "цель" (в пер. с англ.). Таргетированная реклама - это реклама, настроенная на целевую аудиторию. Таргетингом можно заниматься, будучи интернет-маркетологом или SMM-специалистом, а можно уйти полностью в эту нишу, стать более узким специалистом, который занимается исключительно настройкой рекламы в соцсетях.

В задачи таргетолога входит: анализ бизнеса и его целевой аудитории, создание стратегии продвижения, настройка рекламной компании и таргета, работа с бюджетом и анализ результата рекламных кампаний.

"Этот человек очень важный для любого бизнеса, так как он ведет к целям. Цели могут быть разные - повысить вовлеченность, повысить активность в блоге, отправить трафик на сайт, чтобы люди там совершали целевые действия. Можно настраивать точечные конверсии, чтобы люди нажимали определенные кнопки, в общем, всячески стимулировать их к общению с бизнесом, с экспертом, что в итоге приводит к продажам и деньгам.

Таргетолог зарабатывает деньги для бизнеса", - объясняет специалист.