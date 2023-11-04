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Почему Анна с младенцем ушла из дома? Ее муж Юрис рассказывает о событиях 1 ноября
Лесная дорога. Иллюстративное фото Фото: Artem Kniaz/Shutterstock
Apollo.lv Ieva Raiskuma
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1 ноября Латвию потрясла новость о том, что пропали Анна Янсоне 1998 года рождения и ее родившаяся в этом году дочь Луизе Эвертовска. 2 ноября Государственная полиция нашла автомобиль, в котором был обнаружен мертвым младенец, объявленный в розыск. Анна Янсоне по-прежнему разыскивается. Что произошло 1 ноября и почему Анна с ребенком ушла из дома? Ее муж Юрис Эвертовскис согласился на короткий разговор.

Получив информацию об исчезновении матери и дочери, Госполиция немедленно объявила их в розыск и начала масштабную поисковую операцию. В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина и ребенок, и прочесана прилегающая территория. Полицейские выяснили, что женщина с ребенком уехала из дома на арендованном автомобиле утром 1 ноября около 9:20.

2 ноября, продолжая поиски, около 11 часов утра в лесном массиве в волости Валгундес Елгавского края полиция обнаружила арендованный автомобиль Toyota Corolla, в котором, к сожалению, находился погибший младенец.

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