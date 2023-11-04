Почему Анна с младенцем ушла из дома? Ее муж Юрис рассказывает о событиях 1 ноября

1 ноября Латвию потрясла новость о том, что пропали Анна Янсоне 1998 года рождения и ее родившаяся в этом году дочь Луизе Эвертовска. 2 ноября Государственная полиция нашла автомобиль, в котором был обнаружен мертвым младенец, объявленный в розыск. Анна Янсоне по-прежнему разыскивается. Что произошло 1 ноября и почему Анна с ребенком ушла из дома? Ее муж Юрис Эвертовскис согласился на короткий разговор.