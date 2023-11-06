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Работник шиномонтажа в Таллинне: иногда приходишь в ужас от того, с какими шинами люди приезжают на замену

Дмитрий Рая rus.postimees.ee
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Шиномонтажная мастерская.
Шиномонтажная мастерская. Фото: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Работник одной из шиномонтажных мастерских Таллинна Алексей поделился своими наблюдениями: эстонские автовладельцы все чаще используют на своих машинах небезопасные покрышки, которым давно место на свалке, пишет Rus.Postimees.

"Чтобы не возникало вопросов, сразу скажу, что я уже много лет работаю в околоавтомобильной сфере. Запчастями торгую, ремонтом занимаюсь и заменой покрышек заодно. И в этом году картина просто пугающая, так как почти каждый пятый приезжающий на замену летней резины на зимнюю привозит с собой настояхий хлам, – рассказывает он. – Некоторые клиенты – на довольно свежих и дорогих машинах, но когда достаешь из багажника покрышки, которые они просят поставить на зиму, волосы начинают шевелиться по всему телу. Говоришь им, что, мол, вашим покрышкам сто лет в обед, а они в ответ: "Не первый год на них езжу и все в порядке!"

По словам Алексея, в некоторых случаях складывается впечатление, что лучше оставить на машине летнюю резину, так как на ней хоть протектор нормальный есть.

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