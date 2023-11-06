Работник шиномонтажа в Таллинне: иногда приходишь в ужас от того, с какими шинами люди приезжают на замену

"Чтобы не возникало вопросов, сразу скажу, что я уже много лет работаю в околоавтомобильной сфере. Запчастями торгую, ремонтом занимаюсь и заменой покрышек заодно. И в этом году картина просто пугающая, так как почти каждый пятый приезжающий на замену летней резины на зимнюю привозит с собой настояхий хлам, – рассказывает он. – Некоторые клиенты – на довольно свежих и дорогих машинах, но когда достаешь из багажника покрышки, которые они просят поставить на зиму, волосы начинают шевелиться по всему телу. Говоришь им, что, мол, вашим покрышкам сто лет в обед, а они в ответ: "Не первый год на них езжу и все в порядке!"