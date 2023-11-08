Предприниматель и продюсер Феликс Хайдуков: "За любой зависимостью стоит одиночество"

Я смотрю на ваш офис - здесь люди сидят, работают, но очень часто мы не знаем, что у кого-то из них могут быть такие же проблемы. Возможно, он немного опаздывает на работу. Или всегда уходит немного раньше. Возможно, его глаза немного краснее, чем у других. Но как бы все нормально... Если мы сможем этим фильмом показать, что такие люди есть и среди нас, то цель будет достигнута.

Зависимости не важно, богат ты или беден, с детьми или без - зависимость не выбирает, для нее статус не имеет значения. Речь лишь о том, что ты заболел. И в этот момент тебе кажется, что все будто бы хорошо!

Когда зависимость начинает громче стучать в вашу дверь, вы не знаете, куда обратиться. Ну хорошо, у нас есть наркологический диспансер. Там тебя таблетками накачают. Другой вариант: вам скажут, что вы можете пойти в реабилитационный центр, если вы какое-то время не употребляете наркотики и ваши анализы чистые. Насколько я что-либо знаю о зависимости, это невозможно - просто сказать человеку, страдающему от нее: "Ну, ты знаешь, ты не употребляй какое-то время, чтобы приехать на лечение".

За любой зависимостью стоит одиночество. Я могу сидеть здесь со всеми в офисе, но если я наркоман, мне будет одиноко. С другой стороны, если кто-то спросит меня, как я себя чувствую, мое сердце может стать немного мягче.