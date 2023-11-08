Предприниматель и продюсер Феликс Хайдуков: "За любой зависимостью стоит одиночество"

В четверг, 9 ноября, в кинотеатре Splendid Palace состоится премьера нового латвийского художественного фильма Elpot zem ūdens ("Дышать под водой") с Каспаром Думбурсом в главной роли. Социальная драма, основанная на реальных персонажах и событиях, стала дебютом режиссера Роналда Мезмача в полнометражном кино. В фильме рассказывается о серьезной и по-прежнему актуальной проблеме - наркозависимости, от которой страдают как сами зависимые, так и их близкие.
Главный герой фильма Райтис (Каспарс Думбурс) попал в замкнутый круг зависимости и не может из него выбраться. Он украл сверток с наркотиками и пытается их продать, рискуя всем, в том числе и своими близкими. В то же время он пытается наладить отношения с новой знакомой - официанткой Яной (Яна Лысова) и ее десятилетней дочерью. Балансируя между противоречиями в образе жизни, наркоман Райтис все глубже погружается в ложь, недоверие и неуправляемость.
В фильме также заняты актеры Александр Маликов, восхитивший зрителей ролью Клавдия в постановке Виестура Кайриша по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, Анита Квала и Орест Пашко.
Важный нюанс: фильм включен в содержание культурно-просветительской программы Latvijas skolas soma для того, чтобы направить заложенное в нем послание к аудитории школьников - подростков и молодежи, которые являются одной из наиболее актуальных "целевых групп" наркобизнеса.
Создатели фильма подчеркивают:
"В мире и в Латвии до сих пор идет активная борьба с наркоманией, которая ежегодно уносит жизни десятков людей, приносит страдания их близким и вызывает необратимые последствия для психического здоровья. Важно свести к минимуму употребление наркотиков через просвещение населения, особенно сейчас, когда в Латвии распространяются новые синтетические опиоиды. Социальная драма Elpot zem ūdens показывает темную сторону наркомании, где никто не хочет оказаться".
Elpot zem ūdens - это посвящение брату продюсера художественного фильма Феликса Хайдукова Дмитрию, покинувшему этот мир в 2020 году. Чтобы рассказать об этом травмирующем событии и о том, как оно послужило основанием для создания фильма, я пригласил Феликса на беседу, к которой также присоединилась специалист по связям с общественностью Юлия Васильева.
Феликс Хайдуков: Наркомания забрала моего родного брата. Его звали Дима. Он покинул этот мир 14 июня 2020 года. Мой отец умер, когда я был еще маленьким. Но он научил нас, что мы друг для друга самые близкие люди на свете и мы должны делать все, чтобы быть рядом друг с другом.
Когда речь идет о зависимости как таковой, вы не сможете спасти другого человека. Это невозможно. Вы не можете просто "вытащить" другого из зависимости. Я испробовала на Диме все: уговоры, прием к себе на работу, все реабилитационные центры, имеющиеся в Латвии, а также в России. Но… Этот человек был болен. Это болезнь, а не, скажем, слабый характер, развращенность или распущенность. Это диагноз, и он принят во всем мире. К сожалению, в нашей стране очень часто люди не воспринимают это как болезнь. Стыдно об этом говорить. Даже если употребляет родственник.
Когда Дима умер, я, помимо всех эмоциональных переживаний, еще много думал о том, что я мог бы сделать. За десять дней до этого он позвонил мне. В тот момент у меня была назначена встреча с нотариусом и я не мог ему ответить. Вскоре после этого мы связались, он предложил встретиться, но, так как я был занят, мы договорились перенести встречу на другое время. Так мы больше и не встретились.
Кажется, по подсчетам, сделанным в 2021 году, от употребления наркотиков в Латвии умерло в среднем 40-50 человек. Когда я тогда приехал к Диме в квартиру, он употреблял и повесился. По всем официальным документам, он покончил жизнь самоубийством. Дима оставил письмо, в котором было столько боли о том, что он не может жить на этом свете. Из-за наркотиков.
- В какой момент вы решили, что вам нужно снять фильм о наркозависимости?
- Со всем вышеупомянутым я жил и горевал, пока однажды ко мне не пришел режиссер этого фильма Роналд. Мы были знакомы раньше. И у него возникла идея увековечить историю Димы в фильме. На тот момент для меня не имело значения, что именно будет происходить в этом фильме и верну ли я вложенные в него деньги. Единственная мысль, которая у меня была, заключалась в том, что с помощью этого фильма я смогу вернуть к жизни своего брата и подарю его маме. Чтобы, когда она это посмотрит, он продолжал жить. Я согласился на этот проект главным образом из-за моей матери.
В моей жизни случилось так, что я работаю с наркозависимыми. Я не врач и не специалист по реабилитации, но посещаю группы помощи наркозависимым. Я понял, что, если у меня есть возможность что-то создать и к тому же вложиться в это финансово, чтобы люди задумались над этим, я должен это сделать.
Я смотрю на ваш офис - здесь люди сидят, работают, но очень часто мы не знаем, что у кого-то из них могут быть такие же проблемы. Возможно, он немного опаздывает на работу. Или всегда уходит немного раньше. Возможно, его глаза немного краснее, чем у других. Но как бы все нормально... Если мы сможем этим фильмом показать, что такие люди есть и среди нас, то цель будет достигнута.
Зависимости не важно, богат ты или беден, с детьми или без - зависимость не выбирает, для нее статус не имеет значения. Речь лишь о том, что ты заболел. И в этот момент тебе кажется, что все будто бы хорошо!
Когда зависимость начинает громче стучать в вашу дверь, вы не знаете, куда обратиться. Ну хорошо, у нас есть наркологический диспансер. Там тебя таблетками накачают. Другой вариант: вам скажут, что вы можете пойти в реабилитационный центр, если вы какое-то время не употребляете наркотики и ваши анализы чистые. Насколько я что-либо знаю о зависимости, это невозможно - просто сказать человеку, страдающему от нее: "Ну, ты знаешь, ты не употребляй какое-то время, чтобы приехать на лечение".
За любой зависимостью стоит одиночество. Я могу сидеть здесь со всеми в офисе, но если я наркоман, мне будет одиноко. С другой стороны, если кто-то спросит меня, как я себя чувствую, мое сердце может стать немного мягче.