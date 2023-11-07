Почему и в Эстонии поддерживают антисемитизм и ХАМАС

Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон не понимает, как люди становятся на путь поддержки ХАМАСА. "Я не знаю, как можно поддерживать тех, кто убивает людей, да еще приглашать их в Эстонию, - сказала она Postimees. - Сейчас в Израиле находится около тысячи человек из Эстонии и граждан Эстонии. Их родственники служат, и времена нелегкие".