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После самоубийства мужа больную Ирину и ее сестру разместили в квартире без отопления и электричества
Фото: Foto Juris Lisovs
Evija Hauka
, TVNET žurnāliste
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"И снова какая-то сломанная, печальная судьба", - написал в своей социальной сети приют для животных Ulubele о собаке Доде, хозяин которой покончил жизнь самоубийством - повесился. Оказалось, что у ее владельцев не менее сломанная и печальная судьба.

"Кусочек хлеба с маргарином", - отвечает на вопрос, что она сегодня ела, 62-летняя Ирина, которая после смерти мужа проживает в квартире без отопления и электричества. Всего несколько лет назад у семьи были две квартиры в Кенгарагсе и дача. Некогда процветающая семья погрязла в долгах, пока не достигла дна. Однако не все так просто…

7-летняя собака Дода попала в приют в конце октября после того, как ее 61-летний хозяин покончил жизнь самоубийством, пока его спутница жизни находилась в больнице. В очередной раз ей стало плохо. В посте Ulubele наше внимание привлекло предложение о том, что в квартире, где живет семья, уже два года нет электричества.

"Вы не знаете, будут ли мне платить пенсию?" - Ирина беспомощно обращается ко мне. Банковская карта заблокирована, денег у нее нет.

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