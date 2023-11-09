После самоубийства мужа больную Ирину и ее сестру разместили в квартире без отопления и электричества

"Кусочек хлеба с маргарином", - отвечает на вопрос, что она сегодня ела, 62-летняя Ирина, которая после смерти мужа проживает в квартире без отопления и электричества. Всего несколько лет назад у семьи были две квартиры в Кенгарагсе и дача. Некогда процветающая семья погрязла в долгах, пока не достигла дна. Однако не все так просто…

7-летняя собака Дода попала в приют в конце октября после того, как ее 61-летний хозяин покончил жизнь самоубийством, пока его спутница жизни находилась в больнице. В очередной раз ей стало плохо. В посте Ulubele наше внимание привлекло предложение о том, что в квартире, где живет семья, уже два года нет электричества.