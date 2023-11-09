Водитель грузовика о ДТП, в котором погибли отец и дочь: эта картина и сейчас у меня перед глазами

Ключевые слова трагического ДТП, произошедшего в понедельник вечером в Эстонии, - "торчащая из грузовика опора", а также "темная и узкая дорога". Ни полиция, ни сам водитель грузовика не знают, почему из грузовика торчала тяжелая железная балка, из-за которой после столкновения погибли два человека, пишет Rus.Postimees.