Ключевые слова трагического ДТП, произошедшего в понедельник вечером в Эстонии, - "торчащая из грузовика опора", а также "темная и узкая дорога". Ни полиция, ни сам водитель грузовика не знают, почему из грузовика торчала тяжелая железная балка, из-за которой после столкновения погибли два человека, пишет Rus.Postimees.
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Водитель грузовика о ДТП, в котором погибли отец и дочь: эта картина и сейчас у меня перед глазами
Металлическая опора торчала именно в направлении встречных машин. Ехавший со стороны Пудисоо автомобиль Volkswagen, в котором находился отец с тремя детьми, столкнулся с этой опорой грузовика Scania на узкой и извилистой дороге Хара-теэ незадолго до пяти часов вечера.