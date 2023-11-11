Массовое убийство в Ауце, во время которого погиб марксист Фрицис Голиатс

В то время у всем известного литератора и публициста Фрициса Голиатса с женой Матильдой был кризис в отношениях. Не пошло, так сказать. Они часто ссорились, мирились и, кажется, в конце концов разошлись. Так или иначе, Матильда пришла к Фрицису за своими вещами, которые он со своим отцом уже упаковал в садовом домике.

В газете Auces Balss в номере за 26 мая 1925 года сообщалось о происшествии в доме Голиатсов, когда Фрицис, уходя по делам, сказал отцу и другим, чтобы не давали Матильде детей, если она придет. Она, конечно, пришла и пыталась забрать детей. В конце концов слуга оттаскал ее за волосы по земле. Вот и вопрос детей. Быть может, довольно классическая картина. Так или иначе, в садовом домике Матильда вытащила револьвер, который достала по дороге, и прямо там застрелила Фрициса, после чего выстрелила в его отца, который умер чуть позже. В тещу она не попала, как и в слугу. В итоге она забежала обратно в садовый домик, где лежал ее убитый муж, написала предсмертную записку и застрелилась сама. Трагическая история, какие не происходят часто - по крайней мере в Латвии.