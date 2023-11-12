Голову своей матери он использовал как мишень для дротиков. "Большой Эд" и его демоны

Признаки склонности к убийству проявлялись у Эда еще в детстве. Еще будучи мальчиком, Эд Кемпер убивал животных и отрезал головы куклам сестры. В возрасте 15 лет он сделал следующий щаг и убил своих бабушку и дедушку. Назад пути уже не было.

Позднее Кемпер признался следователям, что в 1972 и 1973 годах в Калифорнии он убил шесть автостопщиц, собственную мать и ее лучшую подругу. Полиция сначала ему не поверила. В городе Эд был известен как "Большой Эд", или постоянно бродящий вокруг мужчина ростом 2,06 метра, хоть и большой, но безвредный. На самом деле он был ловким серийным убийцей, который насиловал трупы, расчленял тела и закапывал головы своих жертв во дворе дома. Высокий уровень интеллекта Эда (145) сделал его еще опаснее, так как благодаря ему с места преступления Эду всегда удавалось скрыться незамеченным.