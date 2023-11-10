Негражданам Эстонии грозят уголовные дела при получении гражданства РФ

26 октября 2023 года в России вступили в силу поправки к закону о гражданстве, которые Путин внес в парламент незадолго до начала полномасштабного военного вторжения в Украину - в декабре 2021 года. Изменения были приняты российским парламентом. Спустя ровно двадцать месяцев после начала большой войны Россия существенно упростила получение своего гражданства для иностранцев и лиц без гражданства.