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Негражданам Эстонии грозят уголовные дела при получении гражданства РФ

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Паспорт негражданина Эстонии, или "серый паспорт".
Паспорт негражданина Эстонии, или "серый паспорт". Фото: Stanislav Moshkov

Rus.Postimees узнал, сколько сейчас граждан России легально находятся в Эстонии и сколько в стране есть потенциальных россиян, с предупреждением к которым ранее обратился глава министерства внутренних дел.

26 октября 2023 года в России вступили в силу поправки к закону о гражданстве, которые Путин внес в парламент незадолго до начала полномасштабного военного вторжения в Украину - в декабре 2021 года. Изменения были приняты российским парламентом. Спустя ровно двадцать месяцев после начала большой войны Россия существенно упростила получение своего гражданства для иностранцев и лиц без гражданства.

"И родина щедро поила меня..."

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