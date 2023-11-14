"Бум" торговли: почему жители Латвии выбирают секонд-хенды и ломбарды?

Процветающий бизнес

Хотя в Латвии имеется немало торговых сетей, позволяющих одеть себя и ребенка в "низкобюджетную" одежду, секонд-хэнды просто расцвели, хотя ассортимент, по словам очевидцев, стал хуже, чем в доковидные годы.

Так, в 2022 году оборот торговца подержанной одеждой Humana Latvia, у которого в стране свыше 20 магазинов, увеличился на 92,9%. Компания работала с оборотом 8,308 миллиона евро, а прибыль выросла в несколько раз и составила 1,146 миллиона евро, сообщает LETA со ссылкой на данные финансовых отчетов.

В свою очередь оптовик R.D.A., имеющий также сеть магазинов, работал с оборотом 7,987 миллиона евро (+ 46,8%). Прибыль предприятия увеличилась на 10,3%, до 1,396 миллиона евро.

А финтех компания АО DelfinGroup, владелец крупнейшей сети ломбардов (свыше 90 филиалов) и интернет-магазина Banknote, в котором доступны порядка 50 000 товаров, выкупленных у жителей или других предприятий, за девять месяцев этого года провела на вторичном товарном рынке сделки на сумму почти 5 млн евро, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За девять месяцев этого года компания выкупила у жителей более 55 тысяч б/у и малопользованных товаров.