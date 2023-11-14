TVNET из Израиля ⟩ Побег от смерти в Израиле: история Эфраима и Офира

Когда ракеты запускаются из сектора Газа, израильские системы ПВО определяют направление их полета, включая предупреждающие сирены в угрожаемых районах. Столица, полная людей и машин, буквально за несколько секунд пустеет, словно сметенная.

На улицах стоят брошенные автомобили, автобусы и другой транспорт с мигающими аварийными огнями, жители укрываются в ближайших бомбоубежищах и близлежащих зданиях. Через некоторое время срабатывает "Железный купол" или одна из других систем ПВО, а над головой раздаются громкие грохоты - в небе сбиваются выпущенные террористами ракеты.