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TVNET из Израиля ⟩ Побег от смерти в Израиле: история Эфраима и Офира
Фото: Jānis Vingris
Jānis Vingris
, TVNET žurnālists, režisors
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Когда ракеты запускаются из сектора Газа, израильские системы ПВО определяют направление их полета, включая предупреждающие сирены в угрожаемых районах. Столица, полная людей и машин, буквально за несколько секунд пустеет, словно сметенная.

Когда ракеты запускаются из сектора Газа, израильские системы ПВО определяют направление их полета, включая предупреждающие сирены в угрожаемых районах. Столица, полная людей и машин, буквально за несколько секунд пустеет, словно сметенная.

На улицах стоят брошенные автомобили, автобусы и другой транспорт с мигающими аварийными огнями, жители укрываются в ближайших бомбоубежищах и близлежащих зданиях. Через некоторое время срабатывает "Железный купол" или одна из других систем ПВО, а над головой раздаются громкие грохоты - в небе сбиваются выпущенные террористами ракеты.

7 ноября в 6:30 утра Эфраим проснулся от звука сирен. На город обрушились ракеты. В Сдерот на экскурсию приехали почти 100 детей. Эфраим надел бронежилет и побежал к зданию, где были расположены дети.

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