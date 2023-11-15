Клуциса зачеркиваем, следующие - Райнис и Вациетис? Почему мы так усердны в переименовании улиц?

"История над этим посмеется", - сказал искусствовед Янис Боргс, комментируя предложение Рижской думы переименовать несколько улиц в Риги. Если кампания по непродуманной смене названий продолжится, то может наступить очередь Райниса, Аспазии, Вациетиса, Зиедониса и Скулме, предупреждает искусствовед.
"Андрею Упитису следует найти другое, более укромное место. Его не обязательно сносить", - сказал Янис Боргс о массивном памятнике Упитису, установленном в 1982 году в парке Кронвальда возле Дома конгрессов.
"То же самое и с Пушкиным. Говорили, что он не имеет никакого отношения к Риге, но его возлюбленная жила в Риге. Где еще более тесная связь?"