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Клуциса зачеркиваем, следующие - Райнис и Вациетис? Почему мы так усердны в переименовании улиц?
Густав Клуцис Фото: TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"История над этим посмеется", - сказал искусствовед Янис Боргс, комментируя предложение Рижской думы переименовать несколько улиц в Риги. Если кампания по непродуманной смене названий продолжится, то может наступить очередь Райниса, Аспазии, Вациетиса, Зиедониса и Скулме, предупреждает искусствовед.

"Андрею Упитису следует найти другое, более укромное место. Его не обязательно сносить", - сказал Янис Боргс о массивном памятнике Упитису, установленном в 1982 году в парке Кронвальда возле Дома конгрессов.

"То же самое и с Пушкиным. Говорили, что он не имеет никакого отношения к Риге, но его возлюбленная жила в Риге. Где еще более тесная связь?"

Одна из муз Александра Пушкина, Анна Керн, которой поэт посвятил бессмертные строки "Я помню чудное мгновенье", была женой коменданта Рижской крепости дивизионного генерала Ермолая Керна.

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