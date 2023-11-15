Клуциса зачеркиваем, следующие - Райнис и Вациетис? Почему мы так усердны в переименовании улиц?

"Андрею Упитису следует найти другое, более укромное место. Его не обязательно сносить", - сказал Янис Боргс о массивном памятнике Упитису, установленном в 1982 году в парке Кронвальда возле Дома конгрессов.

"То же самое и с Пушкиным. Говорили, что он не имеет никакого отношения к Риге, но его возлюбленная жила в Риге. Где еще более тесная связь?"