Ср, 15.11.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Видео ⟩ Переполох на границе в Нарве – пограничники России встали живой цепью перед машинами из Эстонии

rus.postimees.ee
Facebook LinkedIn X Whatsapp
Российский пограничники выстроились спинами в сторону Нарвы перед автомобилями, которые едут в Россию.
Российский пограничники выстроились спинами в сторону Нарвы перед автомобилями, которые едут в Россию. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

На восточном берегу реки Нарова после сигнала тревоги журналисты Rus.Postimees заметили странную активность российских пограничников прямо на мосту, который соединяет Нарву с Ивангородом. Сотрудники ФСБ с дубинками в руках встали перед машинами из Эстонии.

Российские пограничники были вынуждены отвлечься от работы по контролю за транспортом, который едет в российский Ивангород из Эстонии после сигнала тревоги. Сирену российских пограничников было слышно в Нарве. Корреспонденты Rus.Postimees стали случайными свидетелями переполоха, успев заснять беготню сотрудников ФСБ с резиновыми дубинками наперевес.

Около десяти сотрудников ФСБ прибежали к шлагбауму, который отделяет автомобили на мосту от заезда на российский берег, и выстроились вдоль ограды спинами к Эстонии. При этом пограничники не убирали далеко свои резиновые дубинки.

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх