Видео ⟩ Переполох на границе в Нарве – пограничники России встали живой цепью перед машинами из Эстонии

Российские пограничники были вынуждены отвлечься от работы по контролю за транспортом, который едет в российский Ивангород из Эстонии после сигнала тревоги. Сирену российских пограничников было слышно в Нарве. Корреспонденты Rus.Postimees стали случайными свидетелями переполоха, успев заснять беготню сотрудников ФСБ с резиновыми дубинками наперевес.



Около десяти сотрудников ФСБ прибежали к шлагбауму, который отделяет автомобили на мосту от заезда на российский берег, и выстроились вдоль ограды спинами к Эстонии. При этом пограничники не убирали далеко свои резиновые дубинки.