Информатор, раскрывший гнусную привычку работников Таллиннской скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что суть дела заключается в следующем: "Делишься шокирующей фотографией с коллегами и знакомыми, а в ответ тебе присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или какого-то утопленника", сообщает Rus.Postimees.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Для абонентов
Разоблачение: в фотогалерее сотрудника Таллиннской скорой помощи обезглавленный труп, день рождения ребенка, топор в голове – все в одной папке
В конце октября программа Kuuuurija опубликовала шокирующий материал об утечках из таллиннской службы скорой помощи. Оказалось, что некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медицинские карты и трупы. Да еще и делятся этими изображениями друг с другом в группах в социальной сети.