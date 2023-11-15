Ср, 15.11.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет
Для абонентов

Разоблачение: в фотогалерее сотрудника Таллиннской скорой помощи обезглавленный труп, день рождения ребенка, топор в голове – все в одной папке

Геттер Трумси rus.postimees.ee
,
Facebook LinkedIn X Whatsapp
Ведущая Катрин Луст беседует с разоблачителем, раскрывшим скандал связанный со службой скорой помощи в Таллинне.
Ведущая Катрин Луст беседует с разоблачителем, раскрывшим скандал связанный со службой скорой помощи в Таллинне. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

Информатор, раскрывший гнусную привычку работников Таллиннской скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что суть дела заключается в следующем: "Делишься шокирующей фотографией с коллегами и знакомыми, а в ответ тебе присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или какого-то утопленника", сообщает Rus.Postimees.

В конце октября программа Kuuuurija опубликовала шокирующий материал об утечках из таллиннской службы скорой помощи. Оказалось, что некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медицинские карты и трупы. Да еще и делятся этими изображениями друг с другом в группах в социальной сети.

"Работники скорой помощи без разрешения фотографируют людей и делятся снимками в своих группах. Некоторые члены группы даже не наши сотрудники, а посторонние! - рассказал ведущей Катрин Луст сотрудник Таллиннской скорой помощи, который проинформировал о происходящем Kuuuurija в конце октября. - То, что происходит в этих группах, более чем ужасно".

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх