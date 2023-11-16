Рецензия ⟩ Дебют Чулпан Хаматовой на латышском языке

Эта роль изначально не задумывалась как дебют Хаматовой на латышском языке. Он должен был состояться в спектакле Gogolis. Nature Morte, премьера которого должна была пройти 28 февраля этого года. Но произошло нечто неожиданное: в день, когда была назначена генеральная репетиция, спектакль в постановке Улдиса Тиронса был снят с репертуара и списан как "творческая неудача". Его так ни разу и не сыграли на сцене.