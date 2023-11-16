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Рецензия ⟩ Дебют Чулпан Хаматовой на латышском языке
Фото: Zane Bitere / LETA
Annija Vīnkalna rus.tvnet.lv
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На этой неделе состоялась премьера спектакля "Страна глухонемых" режиссера Нового Рижского театра (JRT) Алвиса Херманиса, главную роль в котором исполнила российская актриса Чулпан Хаматова. Когда Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерскому составу JRT вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году, это вызвало негативную реакцию в Латвии. С тех пор спектакли Херманиса, в которых играет Хаматова, позиционируются против российского режима и реалий - сначала моноспектакль Хаматовой Post Scriptum, поставленный на русском языке по мотивам публикаций убитой российской журналистки Анны Политковской, а теперь "Страна глухонемых" на латышском языке.

Эта роль изначально не задумывалась как дебют Хаматовой на латышском языке. Он должен был состояться в спектакле Gogolis. Nature Morte, премьера которого должна была пройти 28 февраля этого года. Но произошло нечто неожиданное: в день, когда была назначена генеральная репетиция, спектакль в постановке Улдиса Тиронса был снят с репертуара и списан как "творческая неудача". Его так ни разу и не сыграли на сцене.

Актер Гундарс Аболиньш, входивший в актерский состав отмененного спектакля, назвал "по меньшей мере глупым" предположение, что отмена спектакля могла быть связана с тем, что Хаматова не выучила часть текста на латышском языке.

На генеральной репетиции "Страны глухонемых", состоявшейся в понедельник, Хаматова доказала, что...

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