TVNET из Израиля ⟩ "Лучше пусть поля придут в упадок, чем снова приму на работу палестинцев"

Хозяйство семьи Яйра находится в неполных 30 километрах от сектора Газа. Вдалеке идут боевые действия - не видно, но над облаками хорошо слышно, как в небе проносятся истребители. 7 октября ХАМАС чуть не достиг и дома Яйра. В находящемся неподалеку городе, который хорошо виден с места хозяйства, террористы убили много людей. Теперь в хозяйстве осталось всего несколько работников. И почти все тайцы, которые предпочли Израиль а качестве страны для заработка, после резни отправились на родину. Нападение ХАМАС не обошло и гастарбайтеров из этой азиатской страны - в заложниках за полмира от дома находятся по меньшей мере 22, а убиты 32 тайца.