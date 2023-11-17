"Иди и выпрыгни из окна!" От блаженства до ада на улице Твайка. История о послеродовой депрессии

Однако вера в светлое и неоценимая поддержка близких людей держали Монту в этой жизни. И теперь она готова поделиться с другими своей историей, в которой от блаженства рождения до ада на улице Твайка был всего один шаг. Послеродовая депрессия.

Монта, которой сейчас 27 лет, идет мне навстречу, ослепительная в розово-белом пиджаке, подчеркивающем ее темные блестящие волосы и женственную стройную фигуру. Она посвящает мне обворожительную улыбку, и, глядя на нее, я бы никогда не сказала, что с ней однажды произошло нечто, похожее на жуткий кошмар... Причем каких-то три года назад! Теперь эта женщина излучает уверенность в себе, мягкость и теплое добро. Особенности, которых в ней могло и не быть. Послеродовая депрессия могла убить их. Послеродовая депрессия могла убить ее саму...