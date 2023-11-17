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"Иди и выпрыгни из окна!" От блаженства до ада на улице Твайка. История о послеродовой депрессии
Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET
Egoiste Gerda Pulkstene
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Когда за окном падают пушистые хлопья, совсем скоро встретить свое чудо. Впервые тихонько напевать доченьке "айя жужу...". Целовать маленькие пальчики, мягкие пяточки. Пока не заснет на своей любимой теплой груди. Заветная мечта Монты о первой встрече с дочкой с корнем была вырвана из реальности, морально изнасилована и выброшена голой в пустыню. Сурово. Холодно. Безжалостно. В тот момент контроль над ее жизнью захватили постоянная паника, короткие отключения сознания, беззвучные крики о помощи и глубокая, глубокая тьма, которая ложится тяжким грузом.

Однако вера в светлое и неоценимая поддержка близких людей держали Монту в этой жизни. И теперь она готова поделиться с другими своей историей, в которой от блаженства рождения до ада на улице Твайка был всего один шаг. Послеродовая депрессия.

Монта, которой сейчас 27 лет, идет мне навстречу, ослепительная в розово-белом пиджаке, подчеркивающем ее темные блестящие волосы и женственную стройную фигуру. Она посвящает мне обворожительную улыбку, и, глядя на нее, я бы никогда не сказала, что с ней однажды произошло нечто, похожее на жуткий кошмар... Причем каких-то три года назад! Теперь эта женщина излучает уверенность в себе, мягкость и теплое добро. Особенности, которых в ней могло и не быть. Послеродовая депрессия могла убить их. Послеродовая депрессия могла убить ее саму...

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