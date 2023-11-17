"Иди и выпрыгни из окна!" От блаженства до ада на улице Твайка. История о послеродовой депрессии

Когда за окном падают пушистые хлопья, совсем скоро встретить свое чудо. Впервые тихонько напевать доченьке "айя жужу...". Целовать маленькие пальчики, мягкие пяточки. Пока не заснет на своей любимой теплой груди. Заветная мечта Монты о первой встрече с дочкой с корнем была вырвана из реальности, морально изнасилована и выброшена голой в пустыню. Сурово. Холодно. Безжалостно. В тот момент контроль над ее жизнью захватили постоянная паника, короткие отключения сознания, беззвучные крики о помощи и глубокая, глубокая тьма, которая ложится тяжким грузом.