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"Очередной шедевр" Риги - туалеты в недавно открывшемся парке Победы
Фото: Publicitātes, TVNET kolāža
TVNET rus.tvnet.lv
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Абсурдно, неосмотрительно, унизительно. Так описывает недавно открывшиеся в парке Победы туалеты для людей с ограниченными возможностями, пандус которых напоминает экстремальную горку, руководитель ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons Ивар Балодис. "Посещение туалета как квест".

В соцсетях люди иронизируют над "очередным шедевром" Риги - туалетами во вновь открытом парке Победы у пруда Марас. Съезд настолько экстремален, что в скользкую погоду в такой туалет не сможет зайти и молодой спортивный человек, что уж говорить о тех, кто перемещается на инвалидной коляске. Глава Apeirons Ивар Балодис говорит, что ситуация недопустима и пояснения Рижской думы, что туалеты устанавливались в спешке и поэтому не все до конца продумано, удивительны. "Такой ситуации быть не должно, так как есть стандарты, условия, хорошая практика". По его мнению, в такой туалет никто попасть не сможет.

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