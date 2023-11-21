"Бесит!" Бывший министр обвиняет Саманту Тину в том, что она мешает ей спать

11 октября Муйжниеце написала в соцсети X: "Можно понять, что, будучи музыкантом, ты должен петь, когда у тебя есть вдохновение, но действительно ли вечер - подходящее время для того, чтобы громыхать в многоквартирном доме так, что на нижних этажах слышны все слова песен? Когда-то ее уже вежливо просили, объяснив, что дети ложатся спать. Что делать с уважаемой артисткой?".

Кроме того, она разместила для своих подписчиков опрос с тремя вариантами: "затычки для ушей соседям", "стать надоедливым соседом" и "другой вариант - в комментариях".

Изначально Муйжниеце не назвала имя артистки, а лишь написала: "Она хорошо известна. Очень эффектная женщина. И поет, на мой взгляд, очень хорошо".