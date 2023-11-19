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Фото ⟩ Праздничный прием в Рижском замке. Этикет в нарядах и манеры гостей

TVNET Jānis Škapars rus.tvnet.lv
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Вечером 18 ноября в Рижском замке состоялся праздничный прием в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. На прием к президенту Эдгару Ринкевичу были приглашены известные представители различных отраслей и знаменитости. В приглашении был указан стиль одежды: смокинги для мужчин и длинные вечерние платья для дам. Посмотрим, как гости соблюли этикет.

Приезжая на мероприятие к президенту, в зависимости от характера и цели мероприятия следует выбирать соответствующую одежду, о чем обычно уже указывается в приглашении. В данном случае в приглашении значилось "смокинг/длинное вечернее платье".

Согласно мировым стандартам этикета дамы обычно адаптируют свой наряд к костюму джентльмена.

На праздничном приеме в Рижском замке в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики собралось несколько сотен приглашенных гостей и знаменитостей. Прокрутите вниз, чтобы увидеть примеры нарушителей этикета и дресс-кода.

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