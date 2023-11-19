Фото ⟩ Праздничный прием в Рижском замке. Этикет в нарядах и манеры гостей

Вечером 18 ноября в Рижском замке состоялся праздничный прием в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. На прием к президенту Эдгару Ринкевичу были приглашены известные представители различных отраслей и знаменитости. В приглашении был указан стиль одежды: смокинги для мужчин и длинные вечерние платья для дам. Посмотрим, как гости соблюли этикет.