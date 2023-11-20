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Фото ⟩ Звонок в скорую раскрыл правду о тайной жизни владельца дома: увиденное удивило даже опытных полицейских
Эта лестница вела к созданной на втором этаже дома конопляной ферме. Фото: Kohtutoimik
rus.postimees.ee
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Это произошло в Эстонии ​​3 мая прошлого года в 16.30, когда скорая помощь получила вызов в хуторской дом в деревне Кяндлику в волости Тюри. Там должен был находиться неадекватный и странно ведущий себя мужчина, пишет Rus.Postimees.

Скорая помощь приехала на место. На дороге у хуторского дома медиков ждал молодой человек - друг странно ведущего себя мужчины. Он рассказал, что его друг уже два дня употребляет коноплю, что-то не так с его здоровьем, он ведет странные беседы и странно себя ведет.

Бригада скорой помощи вошла в дом. Там был мужчина, в зубах самокрутка, комнаты были полны специфического запаха конопли. Врачи сделали первичный осмотр и анализы, которые показали, что, за исключением наркотического опьянения, показатели здоровья у него в порядке.

"Я вижу ауры", - сказал он медикам, но подчеркнул, что скорую помощь не вызывал и в остальном все в порядке. Человек не был грубым или нервным, и на этом краткий визит скорой помощи практически завершился.

Но согласно материалам суда, на самом деле это было только начало истории.

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