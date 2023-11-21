Жители Эстонии возмущены скидочной кампанией airBaltic

В начале ноября авиакомпания airBaltic начала крупную скидочную кампанию, которую активно рекламировали повсюду. Конечно, люди, увидев невероятно низкие цены на авиабилеты, кинулись их скупать, некоторые покупали билеты даже в нескольких направлениях, чтобы весь следующий год можно было проводить отпуск в новых местах, пишет Limon.Postimees.
Но стоило кампании закончиться, как купившим билеты людям стали приходить уведомления о том, что весь рейс или один из его сегментов отменен. В социальной сети появился пост, в котором член группы Эсто Туристо - Клуб путешественников из Эстонии спрашивает: это только ей так не повезло или есть и другие "счастливчики", чьи рейсы также отменили после завершения кампании?