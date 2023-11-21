Вт, 21.11.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Жители Эстонии возмущены скидочной кампанией airBaltic

Влада Лаевалинд rus.postimees.ee
,
Facebook LinkedIn X Whatsapp
airBaltic. Фото иллюстративное.
airBaltic. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В начале ноября авиакомпания airBaltic начала крупную скидочную кампанию, которую активно рекламировали повсюду. Конечно, люди, увидев невероятно низкие цены на авиабилеты, кинулись их скупать, некоторые покупали билеты даже в нескольких направлениях, чтобы весь следующий год можно было проводить отпуск в новых местах, пишет Limon.Postimees.

Но стоило кампании закончиться, как купившим билеты людям стали приходить уведомления о том, что весь рейс или один из его сегментов отменен. В социальной сети появился пост, в котором член группы Эсто Туристо - Клуб путешественников из Эстонии спрашивает: это только ей так не повезло или есть и другие "счастливчики", чьи рейсы также отменили после завершения кампании?

"У нас отменили рейс Таллинн - Мадрид и Мадрид - Таллинн с пересадкой в Риге, при этом перелет в Ригу и обратно не отменен, что весьма забавно. Так же и у знакомых по примерно той же схеме отменился Берлин, брали его как прямой рейс, но внезапно он стал с нелепыми пересадками. Это только мне так везет или есть еще кто?" - пишет автор публикации.

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх