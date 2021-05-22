За последние десять лет мне удалось обидеть бесчисленные группы общества. Обычно многим нравятся агрессивные и ироничные статьи полностью обо всем, до того момента, пока они не затронут их излюбленную тему. Точно так же было и со статьей "Как вынудить людей вакцинироваться, не нарушая их права быть тупыми?".

Для абонентов

После многих полученных в личку любовных посланий только закономерно, что хочется немного продолжить тему вакцинации. На этот раз или хотя бы пока что - не связанно с Covid-19.

8 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) позаботился о потенциальном прецеденте для многих дальнейших судопроизводств. В частности - суд решил, что у государств есть право требовать вакцинацию детей и обязательная вакцинация не противоречит основным демократическим ценностям общества.

В ЕСПЧ обратилось несколько жителей Чехии, которым показалось, что государство нарушает их права человека. В Чехии вакцинация детей от девяти известных болезней обязательна. Родителей, не выполняющих эту обязанность без обоснованной причины, могут приговорить к денежному штрафу, кроме того, детей не примут в детские сады.