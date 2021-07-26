Чтобы увидеть, какова ситуация в литовских лагерях для мигрантов. команда TVNET отправилась их осмотреть. В первом репортаже мы сообщали о том, что больше всего беспокоит мигрантов, и их историях о том, как они попали в Беларусь. В разговорах с мигрантами удалось и обозначить несколько сценариев того, как они решили пересечь белорусско-литовскую границу и как они оценивают свои нынешние условия жизни.

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Речь Кристофа воодушевляет его товарищей, и в лагере начинается движение. Мы смотрели на происходящее и обсуждали между собой: действительно ли они поступят, как обещали? Когда перед отправлением домой медленно паковали свои вещи, мигранты снова очень активно попытались привлечь наше внимание. Мы пошли обратно, чтобы выяснить, что случилось, и нам открылась интересная картина. У забора стояли несколько жителей лагеря, и один, находящийся в центре, держал в руках змею. "Вы видите, в каких условиях нам приходится жить? Мы нашли ее внутри, только что!" - громко прокричал он.