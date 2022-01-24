Олег Осиновский - владелец Даугавпилсского локомотиворемонтного завода и один из самых богатых людей Эстонии, активы которого недавно пополнились косметической фабрикой "Дзинтарс". Почему в Эстонии есть средний класс, а в Латвии им и не пахнет? Надо ли приватизировать структуры Латвийской железной дороги и как при этом не наступить на грабли? Позволит ли Rail Baltica реанимировать транзит? Почему от "вертолетных денег" больше вреда, чем пользы? Как выйти из энергетического кризиса, который грозит катастрофой и массовыми банкротствами, и чем латвийские чиновники отличаются от эстонских? Об этом бизнесмен рассказал в интервью KLIK.

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В 2015 году имя Олега Осиновского стало широко известно в Латвии в связи с коррупционным скандалом, в котором был замешан экс-глава Latvijas Dzelzceļš Угис Магонис. Изначально KNAB озвучил, что речь идет о подозрении во взятке в размере около 500 тыс. евро: в связи с закупкой подержанных локомотивов. Позже выяснилось, что круглая сумма предназначалась для того, чтобы Угис Магонис, используя личные связи в "Российских железных дорогах", лоббировал интересы Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca. В январе 2021 года оба фигуранта были полностью оправданы латвийским судом.

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- Ваш основной бизнес связан с железнодорожным транспортом и инфраструктурой. Однако транзитная отрасль переживает очень тяжелые времена, и это, похоже, необратимо. Латвийская железная дорога сокращает персонал тысячами. Как вы прогнозируете будущее железнодорожной отрасли стран Балтии и как нивелировать потери?