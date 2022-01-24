Олег Осиновский - владелец Даугавпилсского локомотиворемонтного завода и один из самых богатых людей Эстонии, активы которого недавно пополнились косметической фабрикой "Дзинтарс" . Почему в Эстонии есть средний класс, а в Латвии им и не пахнет? Надо ли приватизировать структуры Латвийской железной дороги и как при этом не наступить на грабли? Позволит ли Rail Baltica реанимировать транзит? Почему от "вертолетных денег" больше вреда, чем пользы? Как выйти из энергетического кризиса, который грозит катастрофой и массовыми банкротствами, и чем латвийские чиновники отличаются от эстонских? Об этом бизнесмен рассказал в интервью KLIK.

- Начнем с того, что в Skinest group входит 60 предприятий в 15 странах мира и мы занимаемся многими вещами: железной дорогой, энергетикой, недвижимостью, с недавних пор - производством косметики. Но основной актив и мое любимое детище - это Skinest rail, крупнейший в Балтии железнодорожный концерн. Мы занимаемся строительством железных дорог, производством подвижного состава, ремонтом вагонов, локомотивов, скоростных поездов, арендой, эксплуатацией и т. д. Если говорить по поводу Латвийской железной дороги и транзита, то не надо искать прошлогодний снег - транзита в прежнем объеме не будет. И это факт, который надо признать, понять и с этим жить. Ничего в этом катастрофического нет, и не надо делать из этого трагедию. Латвия не исчезнет и не умрет от того, что нет транзита. Это нормальная эволюция.