Совладелец клуба Melnā Piektdiena и лидер метал-группы Neglected Fields Сергей Кустов подростком попал в небывалый водоворот событий, переехав из Припяти в Ригу после аварии на Чернобыльской АЭС. Это как раз были времена ламповых магнитофонов, плееров и кассет, которые преимущественно покупались на Рижском центральном рынке. Неформалы тогда объединились в "Систему" и собирались на Домской площади, но у металлистов была "Биржа" - своя особая тусня на кольце 18-го троллейбуса...

Сергей Кустов (Destruction) - это невероятно необычный и невозмутимый человек. Который любит порой саркастически пошутить, демонически улыбнуться и местами напоминает героя Джека Николсона из триллера "Сияние".

В прошлом материале Сергей рассказывал, как оказался в Риге. Сам он родом из Припяти и видел катастрофу в Чернобыле своими глазами.

За 30-летнюю карьеру на музыкальной сцене и в организации мероприятий о нем уже стали слагать легенды.

Наша с ним беседа проходит в стенах клуба Melnā Piektdiena, который Сергей с соратниками открыл в 2006 году. Света в помещении почти нет. Мы сидим на изрисованных и обклеенных стикерами групп деревянных скамейках. Он вертит в руках сигару, выпускает очередное кольцо дыма и продолжает свой рассказ...